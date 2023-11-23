В результате несчастного случая в бардинском селе Ени Дашкенд погиб 1 человек

БАКУ /Trend/ - В связи с инцидентом в селе Ени Дашкенд в Бардинскую центральную районную больницу были госпитализированы 23 человека.

Как сообщили Trend в TƏBİB, 1 человек скончался до госпитализации.

"Продолжается обследование пострадавших. Будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.

Напомним, что во время поминок в селе Ени Дашкенд Бардинского района произошел несчастный случай. В одной из комнат на втором этаже дома, где собралось много людей, обрушился пол.

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