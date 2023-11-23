Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Происшествия

В результате несчастного случая в бардинском селе Ени Дашкенд погиб 1 человек

Происшествия Материалы 23 ноября 2023 15:08 (UTC +04:00)
В результате несчастного случая в бардинском селе Ени Дашкенд погиб 1 человек

Читайте Trend в

Асиф Мехман
Асиф Мехман
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В связи с инцидентом в селе Ени Дашкенд в Бардинскую центральную районную больницу были госпитализированы 23 человека.

Как сообщили Trend в TƏBİB, 1 человек скончался до госпитализации.

"Продолжается обследование пострадавших. Будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.

Напомним, что во время поминок в селе Ени Дашкенд Бардинского района произошел несчастный случай. В одной из комнат на втором этаже дома, где собралось много людей, обрушился пол.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости