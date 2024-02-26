Во время движения поезда "Stadler" произошло короткое замыкание в контактной сети - АЖД

БАКУ /Trend/ - 26 февраля около 13:45 во время движения поезда "Stadler" произошло короткое замыкание в контактной сети.

Об этом Trend сообщает в понедельник со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Согласно информации, в результате на крыше поезда возникло задымление. Оно было оперативно устранено бригадой поезда с помощью противопожарных средств.

Отметим, что в поезде, следовавшем в депо, пассажиров не было. Пострадавших в результате инцидента нет.

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