В связи с ДТП в Ходжавенде госпитализированы 5 человек (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Пять человек, пострадавших в результате ДТП в Ходжавендском районе Азербайджана, госпитализированы в центральную больницу Бардинского района.

Об этом сообщил корреспонденту Trend директор Бардинской районной центральной больницы Вусал Мамедов.

"Вечером в нашу больницу обратились пятеро наших граждан после аварии в Ходжавендском районе. При поступлении в приемное отделение Бардинской районной центральной больницы состояние каждого пациента оценивалось как средней степени тяжести. Каждому пациенту были проведены первичные хирургические процедуры. Обследования продолжаются. Угрозы жизни нет".