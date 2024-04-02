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В связи с ДТП в Ходжавенде госпитализированы 5 человек (ФОТО)

Происшествия Материалы 2 апреля 2024 23:45 (UTC +04:00)
В связи с ДТП в Ходжавенде госпитализированы 5 человек (ФОТО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Пять человек, пострадавших в результате ДТП в Ходжавендском районе Азербайджана, госпитализированы в центральную больницу Бардинского района.

Об этом сообщил корреспонденту Trend директор Бардинской районной центральной больницы Вусал Мамедов.

"Вечером в нашу больницу обратились пятеро наших граждан после аварии в Ходжавендском районе. При поступлении в приемное отделение Бардинской районной центральной больницы состояние каждого пациента оценивалось как средней степени тяжести. Каждому пациенту были проведены первичные хирургические процедуры. Обследования продолжаются. Угрозы жизни нет".

В связи с ДТП в Ходжавенде госпитализированы 5 человек (ФОТО)
В связи с ДТП в Ходжавенде госпитализированы 5 человек (ФОТО)
В связи с ДТП в Ходжавенде госпитализированы 5 человек (ФОТО)
В связи с ДТП в Ходжавенде госпитализированы 5 человек (ФОТО)
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