МГ ОБСЕ собирается укрепить доверие между страной оккупантом и жертвой оккупации

11 августа 2017 12:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Формула мер укрепления доверия, к сожалению, совершенно не подходит для ситуации в нагорно-карабахском конфликте по объективным причинам. Доверие между страной оккупантом и жертвой оккупации является нонсенсом, как минимум, до вывода оккупационных войск.

Сторонам карабахского конфликта пора принять действенные меры по укреплению доверия. В ближайшее время в этом направлении будут сделаны определенные шаги", сказал в интервью «Голос Америки», американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд.

Будучи, судя по всему, не в состоянии решить вопрос с армянской агрессией, МГ ОБСЕ предпочитает сосредоточиться на превентивных мерах для предотвращения нарушения режима прекращения огня, хотя, это не является приемлемым решением проблемы.

«Мы понимаем, что достичь полной демилитаризации в настоящее время трудно, хотя и желательно. Но мы должны снизить вероятность новых боестолкновений. Необходимо, в первую очередь, отвести снайперов с обеих сторон линии соприкосновения, увеличить количество международных посредников и разместить приборы слежения», - сказал Хогланд.

Минские посредники рассчитывают, что после предстоящей в Нью-Йорке встречи глав МИД Азербайджана и Армении удастся организовать переговоры на уровне президентов. Сопредседатели подготовили «всеобъемлющий документ» по урегулированию, который представят президентам.

Основная суть предложений - найти точки компромисса, который бы позволили для начала снизить градус напряженности и создать предпосылки для установления долгосрочного мира в регионе.

К сожалению, компромисс с точки зрения Армении не предполагает никаких конструктивных шагов, которые могли бы привести к уходу от статус-кво, который устраивает Ереван.

При этом Баку не раз заявлял, что никакие меры не укрепят доверие к стране оккупанту, пока на азербайджанских землях остаются оккупационные войска. Баку настаивает на переговорах по существу, то есть об обсуждении конкретных шагов, которые могли бы помочь продвинуть процесс, и если сопредседатели МГ ОБСЕ и международные акторы не будут требовать этого от Армении, переговоры между сторонами окажутся безрезультатными.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльмира Таривердиева)

Azernews Newspaper
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