Сопредседатели МГ ОБСЕ призывают Азербайджан и Армению к принятию мер по укреплению доверия к переговорному процессу

БАКУ /Trend/ - Сопредседатели Минской группы ОБСЕ призывают Азербайджан и Армению к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс по нагорно-карабахскому конфликту. Об этом говорится в совместном заявлении сопредседателей МГ ОБСЕ по итогам встречи с главами МИД Азербайджана и Армении в четверг в польском городе Кракове.

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов) из России, Стефан Висконти из Франции и Эндрю Шефер из США вместе с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджеем Каспршиком встретились с министром иностранных дел Армении Эдвардом Налбандяном 17 января и министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым 18 января. Также 18 января сопредседатели встретились с обоими министрами иностранных дел.

"Министры и сопредседатели обсудили дальнейшие шаги для содействия реализации соглашений, достигнутых на предыдущих встречах, посвященных вопросу урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Главы МИД в принципе согласились с пересмотренным концептуальным документом сопредседателей по осуществлению расширения офиса личного представителя действующего председателя ОБСЕ с целью его скорейшего завершения",- говорится в заявлении.

В ходе совещаний стороны и сопредседатели обменялись мнениями по основным чувствительным вопросам, содержащимся в рабочих предложениях, которые в настоящее время находятся на столе переговоров.

"Министры и сопредседатели признали относительное спокойствие на линии соприкосновения, и сопредседатели призвали стороны укрепить эту позитивную тенденцию",- говорится в заявлении

Сопредседатели также призвали к принятию мер по укреплению доверия в качестве важного вклада в переговорный процесс.

Сопредседатели сказали министрам о своей заинтересованности в дальнейшем обсудить возможности проведения последующей деятельности на территориях, затронутых конфликтом, где последняя миссия по оценке побывала в 2010 году.

Сопредседатели планируют посетить регион в начале февраля.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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