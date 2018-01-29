Руководство минобороны Азербайджана находится на передовой линии фронта (ФОТО)

29 января 2018 18:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства посетили воинские части, дислоцированные в прифронтовой зоне, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в понедельник.

Находящийся по поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева в подразделениях на передней линии, министр обороны понаблюдал за позициями противника на передовой.

В ходе встречи с личным составом, несущим боевое дежурство, министру было доложено об оперативной обстановке.

Было сообщено, что расположенные здесь подразделения азербайджанской армии полностью обеспечены питьевой водой, отоплением, душевыми, теплыми постельными и другими зимними принадлежностями.

Выразив уверенность в выполнении на высоком уровне задач, поставленных главой государства перед азербайджанской армией, министр обороны высоко оценил боеспособность и морально-психологическую подготовку военнослужащих.

Приняв участие в открытии одного из новых подразделений в прифронтовой зоне, министр обороны ознакомился с созданными здесь условиями, побеседовал и пообедал с личным составом.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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