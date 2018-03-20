Минобороны опровергло информацию об уничтожении азербайджанского беспилотника ВС Армении

20 марта 2018 10:11 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана опровергло информацию о сбитом армянами азербайджанском беспилотнике.

Министерство отмечает, что на распространенных в армянских СМИ фотографиях изображен квадрокоптер производства Китая, который можно с легкостью приобрести в магазинах.

"Вероятнее всего, он использовался для съемок празднеств в связи с Новруз байрамы, либо попал к армянам в руки во время игры детей", - отмечается в сообщении ведомства.

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