Взаимодействие в решении нагорно-карабахского конфликта требует оптимистического подхода - верховный комиссар ОБСЕ

22 марта 2018 15:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Взаимодействие в решении армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта требует оптимистического подхода, сказал в четверг верховный комиссар ОБСЕ по делам национальных меньшинств Ламберто Заньер, отвечая на вопрос Trend в ходе пресс-конференции в социальной сети Twitter.

«Взаимодействие в решении даже самых затяжных конфликтов, включая нагорно-карабахский конфликт, требует оптимистического подхода и настойчивости», - отметил верховный комиссар.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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