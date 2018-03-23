На Всемирном водном форуме призвали прекратить использование Сарсангского водохранилища в политических целях (ФОТО)

23 марта 2018 20:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В результате оккупации Арменией 20 процентов территории Азербайджана резко ухудшилась экологическая среда, расположенного в Нагорном Карабахе Сарсангского водохранилища. Об этом сказал президент Международного фонда "Евразия-пресс" Умуд Мирзоев во время своего выступления на восьмом Всемирном водном форуме в Бразилии.

"Ресурсы водохранилища, которое находится под контролем Армении, используются как средство политической угрозы. В результате азербайджанцы, проживающие на линии фронта, большинство из которых беженцы и вынужденные переселенцы, переживают проблему нехватки воды и не могут полностью заняться сельским хозяйством", - сказал президент фонда.

Он отметил, что это водохранилище было построено для обеспечения территорий в 96 тысяч гетаров оросительной водой.

"И поэтому ПАСЕ, учитывая эту неотложную гуманитарную проблему, 26 января 2016 года принял резолюцию "о немедленном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных территорий и неиспользовании водных ресурсов в качестве политического инструмента". Однако эта резолюция все еще не выполнена", - сказал Мирзоев.

Мирзоев также напомнил участникам резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН от 2010 года, признающую право человека на воду и санитарию.

"Каждый должен иметь безопасную и физическую возможность получить воду для личного и бытового использования. Но сегодня, не придавая внимания международным документам, нормам и стандартам, направленным на поддержку мира, безопасности и устойчивого развития, Армения использует нехватку воды для политических интересов", - сказал президент фонда.

По его словам, сложившаяся ситуация не может стать страшнее, чем сегодня. Мировая общественность должна понимать эту проблему и обеспечить каждого человека в мире чистой водой, продолжил Мирзоев.

Президент МФЕП призвал всех представителей гражданского общества, беженцев и вынужденных переселенцев, объединив все силы, построить сотрудничество для превращения воды в инструмент мира, а не в инструмент кризиса.

(Автор: Али Гасымов)

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