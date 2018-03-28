Армяне испокон веков хотели завладеть азербайджанскими землями - Аллахшукюр Пашазаде

БАКУ /Trend/ - Армяне испокон веков хотели завладеть азербайджанскими землями, сказал в среду председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде.

Он отметил, что Армения еще с XIX века положила глаз на наши земли, а ее покровители всегда помогали ей в этом.

«Армяне неоднократно совершали геноцид на азербайджанских землях. Всем известно, какие силы стоят за Арменией. Они и сегодня продолжают ей помогать», - сказал Пашазаде.

Председатель УМК добавил, что армяне всегда преподносят себя как пострадавший народ.

«Некоторые думают, что он действительно подвергался геноциду. Зверства, которые совершили армяне против невинных азербайджанских граждан, никогда не забыть», - сказал Пашазаде.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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