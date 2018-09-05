Азербайджан направил ноту США (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Временный поверенный в делах США в Азербайджане был вызван в министерство иностранных дел страны, где ему была вручена адресованная Госдепу нота МИД в связи с незаконной поездкой гражданина США, некоего Дэна Билзеряна на оккупированные территории Азербайджана.

Об этом сказал Trend в среду глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

В ходе встречи было доведено до внимания, что некий Дэн Билзерян, нарушив закон о государственной границе Азербайджана и Миграционный кодекс, без предоставления соответствующих документов отправился из Армении на оккупированные территории Азербайджана, а также, будучи в городе Ханкенди и на других оккупированных территориях, поощрял сепаратистский режим. Также было доведено до внимания, что Билзерян незаконно приобрел огнестрельное оружие и демонстративно и в провокационных целях открывал огонь по позициям Вооруженных сил Азербайджана. Было отмечено, что данное лицо, являющееся гражданином США, озвучивало перед камерами задевающие достоинство и духовные ценности азербайджанского народа невежественные и непристойные высказывания, а также было подчеркнуто, что подобного рода действия противоречат духу дружественных связей между Азербайджаном и США.

На встрече было доведено до внимания, что в связи с этими незаконными действиями Генеральная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, и проводятся необходимые мероприятия по привлечению данного лица к ответственности.

Также было выражено ожидание азербайджанской стороны в связи с тем, что правительство США серьезно учтет обеспокоенность страны относительно незаконных действий некоего Билзеряна, примет необходимые меры, чтобы предостеречь граждан США от случаев нарушения законов, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, а также международных норм и принципов.