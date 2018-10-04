Нынешний статус-кво в нагорно-карабахском конфликте неприемлем – посол Германии

БАКУ /Trend/ - Нынешний статус-кво в армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте неприемлем.

Об этом на приеме, посвященном Дню германского единства, сказал в четверг журналистам посол Германии в Азербайджане Михаэль Киндсграб.

"Германия всегда была сторонником урегулирования конфликта мирным путем. Мы приветствуем каждый шаг в этом направлении. Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита затронула этот вопрос, было много обсуждений. Она отметила, что рассматриваются возможности того, как Германия может поддержать усилия сопредседателей. Речь не идет о новом формате, Германия может поддержать текущий формат", - сказал дипломат.

По его словам, отношения между Баку и Берлином развиваются как в политической, так и в экономической и культурной сферах.

"Азербайджан и Германия сотрудничают на уровне парламентов и правительств. Германия поддерживает проект "Южный газовый коридор", функционирует Германо-азербайджанская торговая палата. Экономические связи растут, укрепляются, в Азербайджане растет число германских инвестиций. Кроме того, растет интерес к немецкому языку в Азербайджане, не только в Баку, но и в регионах, с прошлого года в стране начал функционировать культурный центр Гете", - сказал посол.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Илькин Шафиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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