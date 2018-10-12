Гражданин Польши исключен из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана

12 октября 2018 19:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Гражданин Польши, староста Воломинского повята Казимир Раковски обратился с письмом в МИД Азербайджана, попросив исключить его из списка иностранцев, незаконно посетивших оккупированные территории страны, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства, распространенном в пятницу.

Казимир Раковски отметил, что уважает суверенитет и территориальную целостность, признанную международным сообществом, а также законы и правила Азербайджана, принес извинения правительству и народу Азербайджана в связи с поездкой на оккупированные территории. Он попросил принять его извинения за все те трудности и последствия, которые вызвал его визит в регион, и исключить его имя из списка нежелательных лиц.

Его обращение было рассмотрено в соответствующем порядке и принято решение об исключении из списка нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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