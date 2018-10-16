Еревану придётся вернуть оккупированные территории - посол США в Армении

БАКУ /Trend/ - Армении придётся пойти на компромиссы с Азербайджаном для разрешения нагорно-карабахского конфликта, заявил посол США Ричард Миллз в интервью армянскому порталу EVN Report.

Дипломат выразил надежду, что переходный период, в который вступила Армения, приведёт к обсуждению того, какие у страны есть варианты и к чему она готова, потому что то, что он слышал до этого, вызывало беспокойство.

«Когда я впервые приехал в страну, то был удивлен, что большая часть армян категорически против возвращения оккупированных территорий в качестве части переговорного процесса», – сказал Миллз.

Посол США напомнил, что возвращение земель является одним из основных положений Мадридских принципов.

«Позиция правительства США такова, что оккупированные территории были захвачены [Арменией - ред.] для использования в дальнейшем в формуле «территории в обмен на мир», – заявил Миллз.

Он ещё раз подчеркнул, что любое урегулирование потребует возвращения определенной части оккупированных территорий.

Напомним, что в 1997-1998 годы тогдашний президент Армении Левон Тер-Петросян предлагал план по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, подразумевавший демилитаризацию оккупированных территорий и возвращение Азербайджану ряда населенных пунктов. В итоге премьер-министр Роберт Кочарян, министр внутренних дел и национальной безопасности Серж Саргсян и министр обороны Вазген Саргсян, недовольные подобным планом, фактически вынудили его подать в отставку раньше окончания срока – 3 февраля 1998 года.

Это привело к 20 годам правления в Ереване «карабахского клана», не выказывавшего никакого намерения идти на компромиссы и неспособного на проведение конструктивных переговоров вообще.

Интересно, что ставший премьер-министром Армении в результате «бархатной революции» Никол Пашинян, которого порой считали «протеже» Тер-Петросяна, в 2015 году запомнился высказыванием о необходимости возвращения оккупированных районов вокруг Нагорного Карабаха.

С момента прихода к власти Пашинян, однако, сменил риторику и уже заговорил о «необходимости участия в переговорах» представителей сепаратистского режима.

Но уже в своём недавнем интервью французскому телеканалу France 24 армянский премьер заявил, что Армения не ставила и не ставит вопроса об изменении переговорного процесса по нагорно-карабахскому конфликту.

«Процесс переговоров должен продолжаться в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ», - сказал Пашинян.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Фикрет Долуханов. Редактор: Ирина Парфёнова)

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