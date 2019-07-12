Питер Тейс: ЕС и США должны осудить агрессивные действия Армении

БАКУ/Trend/ - Затянувшийся вооруженный конфликт на территории Азербайджана, оккупация Нагорного Карабаха Арменией должны быть немедленно прекращены.

Об этом сказал в интервью Azernews американский эксперт по трансатлантическим отношениям и Азербайджану, старший советник Глобального инженерного совета деканов и правительств различных стран Европы и Латинской Америки Питер Тейс, сообщает Trend в четверг.

Он отметил, что Азербайджан очень осторожен, прагматичен и последователен, когда речь идет о разрешении вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Тейс подчеркнул, что Баку является надежным партнером Запада и завоевал замечательную репутацию с точки зрения ведения переговоров, которой завидуют некоторые из самых сильных демократий в Европе.

А вопросы, возникающие из-за внутренних споров в Армении, должны решаться политическими лидерами Армении и гражданским обществом, сказал он.

Эксперт отметил, что Нагорный Карабах является суверенной территорией Азербайджана. Исторические источники и археологические раскопки свидетельствуют о том, что этот регион является сердцем азербайджанской нации и экономики. Он добавил, что этот конфликт имеет серьезные последствия для безопасности во всей Европе, Центральной Азии и Ближнем Востоке.

Что касается дополнительных шагов, которые необходимо предпринять для продвижения переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, он считает, что, во-первых, вооруженные силы Армении должны быть выведены с оккупированных территорий, и, во-вторых, необходимо создать условия для возвращения азербайджанской общины, которая была вынуждена покинуть свои дома и земли в Нагорном Карабахе.

«Это два условия, которые обеспечат мирное урегулирование 30-летнего вооруженного конфликта, в ходе которого пролилось столько крови ни в чем не повинного азербайджанского гражданского населения», - подчеркнул он.

Что касается вовлечения армянских и азербайджанских общин Нагорного Карабаха в процесс урегулирования конфликта, Тейс считает, что азербайджанская и армянская общины, имеющие непосредственное отношение к Нагорному Карабаху, могут играть важную роль в мирном урегулировании такого затяжного конфликта. Об этом шла речь во время встречи глав МИД Азербайджана и Армении в Париже 16 января, сказал эксперт.

Он напомнил, что в рамках саммита Содружества независимых государств в Душанбе, в сентябре 2018 года состоялась двусторонняя встреча лидеров Азербайджана и Армении.

Тейс выразил уверенность в том, что Душанбинское соглашение было серьезно нарушено именно из-за неоднократных вооруженных провокаций со стороны вооруженных сил Армении в течение последних восьми месяцев против мирных жителей и азербайджанских солдат вблизи линии соприкосновения.

«ЕС и США должны активно осудить агрессивные действия Армении и ее вооруженных сил, безнаказанно действующих на оккупированных территориях Азербайджана. Беспрецедентное молчание не меньшее зло, чем армянские пули, выпущенные в мирное население Азербайджана и военные посты», - добавил он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных притязаний Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn





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