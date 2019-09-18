Мониторинг ОБСЕ на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении завершился без инцидентов

18 сентября 2019 12:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 18 сентября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, сообщает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя действующего председателя ОБСЕ Саймон Тиллер и Мартин Шустер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Текст: Кямаля Сеидова)

.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Министру обороны Азербайджана доложено о ходе учений (ФОТО/ВИДЕО)
Политика 11:41
ВС Армении обстреляли азербайджанские позиции из крупнокалиберных пулеметов
Нагорно-карабахский конфликт 09:50
Министру обороны Азербайджана представлен новый военный атташе Великобритании (ФОТО)
Политика 17 сентября 13:58
В ходе учений азербайджанская армия отрабатывает задачи по действиям войск на картах (ВИДЕО)
Политика 17 сентября 11:36
На линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении пройдет очередной мониторинг
Нагорно-карабахский конфликт 17 сентября 11:07
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня
Нагорно-карабахский конфликт 17 сентября 09:43
Лента новостей
Глава МИД Азербайджана встретился с конгрегатом восточных церквей Ватикана
Политика 13:19
МВФ оставил прогноз экономического роста Грузии без изменений
Финансы 13:14
В Азербайджане должна быть разрешена свободная продажа препаратов для онкобольных — депутат
Общество 13:09
На некоторых АЗС в Грузии выросли цены на дизельное топливо
Энергетика 13:07
Вице-премьер: Одним из грандиозных проектов последнего десятилетия XX века стал именно «Контракт века»
Политика 13:03
МЧС Азербайджана: За последние 40 дней от граждан поступило 45 обращений о детях запертых дома
Общество 13:01
Сингапур увеличил импорт в Узбекистан в 8,5 раза
Бизнес 13:00
В Азербайджане вырос объем грузоперевозок посредством морского транспорта
Бизнес 12:57
Президент Ильхам Алиев принял госсекретаря Совета безопасности Беларуси (ФОТО)
Политика 12:54