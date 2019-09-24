Глава МИД Пакистана призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха

24 сентября 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха, передает во вторник Trend со ссылкой на Radio Pakistan.

Куреши, выступая на встрече в кулуарах 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, сказал, что Пакистан против действий Армении по изменению географии, населения, экономической, социальной и культурной самобытности и институциональной структуры в Нагорном Карабахе.

Встреча была организована Контактной группой Организации исламского сотрудничества (ОИС) под названием «Агрессия Республики Армения против Азербайджанской Республики».

Он призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН и уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Министр сказал, что нагорно-карабахский конфликт является угрозой для мира и стабильности в регионе.

Он призвал мировое сообщество сыграть свою роль в разрешении конфликта.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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