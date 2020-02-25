Жесточайшее убийство в истории человечества совершено в Карабахе - турецкий дипломат

БАКУ /Trend/ - Самое жестокое убийство в истории человечества совершено 28 лет назад в Карабахе, сказал во вторник Trend пресс-секретарь посольства Турции в Азербайджане Хусейн Алтыналан.

Алтыналан отметил, что армяне истребили сотни азербайджанцев в Ходжалы, подчеркнув, что Ходжалинский геноцид - одно из самых трагических событий в истории тюрков: «К сожалению, те, кто совершил это преступление, превратив Ходжалы в море крови, до сегодняшнего дня не предстали перед международным судом. Мировое сообщество, в частности, ООН, должно заставить Армению выйти с оккупированных азербайджанских территорий, в том числе, из Нагорного Карабаха».

По словам дипломата, мир замалчивает Ходжалинский геноцид, закрывает глаза на совершенные зверства, Армения же продолжает отрицать совершенные преступления: «На дебатах в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым премьер-министр Никол Пашинян стал отрицать Ходжалинский геноцид, более того, стал утверждать, что Нагорный Карабах - армянская земля».

Алтыналан напомнил об архивах, подчеркнув, что Пашинян прекрасно знает, что в свое время Российская империя различными путями разместила армян на территории нынешнего Еревана и вокруг него, создав, таким образом, на землях Эриванского и Нахчыванского ханств поселения армян: «Подчеркивая эти факты, Президент Ильхам Алиев преподал хороший урок Пашиняну, который, не зная, что сказать в ответ на услышанное, признал, что его сын служит в Нагорном Карабахе».

Глава пресс-службы посольства добавил, что озвучивая противоречивые мысли и необоснованные утверждения, Пашинян попал в очень неловкое положение перед Президентом Ильхамом Алиевым и присутствующими: «Весь мир вновь стал свидетелем того, что утверждения армян необоснованны».

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)