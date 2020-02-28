ВС Армении нарушили режим прекращения огня снайперским обстрелом

БАКУ/Trend/ - Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, в течении суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 24 раза, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Беркабер, Паравакар и на безымянных высотах на территории Иджеванского района с безымянных высот на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гызылгаджилы, Джафарли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территориях Газахского и Гедабейского районов.

Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гарвенд Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.