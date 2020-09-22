Мировое сообщество должно остановить армянский государственный терроризм в оккупированном Карабахе - ливанский адвокат

БАКУ /Trend/ - Мировое сообщество, включая исламский мир, должно остановить террор, осуществляемый Арменией на государственном уровне против Азербайджана.

Об этом сказал Trend известный ливанский адвокат, эксперт по внешней политике и международному праву Тарег Шандеб.

По его словам, заселение оккупированных азербайджанских территорий армянами из Ливана и Сирии для изменения демографической ситуации в регионе является преступлением против человечества, грубым нарушением международного права.

"Это одно из четырех преступлений, подпадающих под юрисдикцию Международного уголовного суда, чье функционирование регулируется положениями Римского статута", - сказал Шандеб.

Он отметил, что вербовка армян в качестве наемников для совершения преступлений против коренного населения оккупированного Нагорно-Карабахского региона Азербайджана в обмен на обещание гражданства и финансовой выгоды так же является международным уголовным преступлением.

По словам Шандеба, для достижения конкретного результата Азербайджан должен поднимать этот вопрос не только внутри самой страны, но и на международном уровне для преследования этих преступников.

«Судебная система Ливана тоже обязана принять меры и привлечь к ответственности тех своих граждан, которые участвуют в составе незаконных бандформирований в оккупированном Карабахе», - сказал он.

Также ливанский эксперт подчеркнул, что нужно обратить большое внимание на все факты участия армян в незаконных бандформированиях.

Он отметил, что несколько дней назад в СМИ прошел ряд сообщений, подтверждающих, что экстремистские армянские христианские группы под покровительством правительства Франции формировали группы поддержки «ополченцев», которые участвовали в совершении преступлений против сирийского народа с 2013 года.

"Франция должна расследовать это и привлечь преступников к правосудию. Она должна помнить, что наряду с тем, что эти действия являются международным преступлением, они также караются законами самой Франции", - сказал Шандеб.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

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