Танковые и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполняют учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО)
БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, с танковыми и ракетно-артиллерийскими подразделениями проводятся занятия по боевой подготовке, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.
Цель занятий – повышение профессионализма личного состава танковых и артиллерийских подразделений, улучшение их взаимодействия при планировании и проведении боевых операций.
В ходе боевых учений взаимодействующие подразделения заняли огневые позиции.
(Текст: Кямаля Сеидова.)
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