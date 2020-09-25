Танковые и артиллерийские подразделения азербайджанской армии выполняют учебно-боевые задачи (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с утвержденным министром обороны планом боевой подготовки на 2020 год, с танковыми и ракетно-артиллерийскими подразделениями проводятся занятия по боевой подготовке, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу министерства обороны.

Цель занятий – повышение профессионализма личного состава танковых и артиллерийских подразделений, улучшение их взаимодействия при планировании и проведении боевых операций.

В ходе боевых учений взаимодействующие подразделения заняли огневые позиции.

(Текст: Кямаля Сеидова.)