Армения выпустила ракеты в направлении Хызы и Абшерона

Нагорно-карабахский конфликт 4 октября 2020 23:26 (UTC+04:00)
Армения выпустила ракеты в направлении Хызы и Абшерона

Баку/Trend/- Армянские вооруженные силы обстреляли Хызы ракетами.

Как передает Trend, об этом на своей странице в Twitter написал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев:

Он отметил, что по районам Хызы и Абшерон были выпущены две ракеты средней дальности с расстоянием полета 300 км.

Армения выпустила ракеты в направлении Хызы и Абшерона - Gallery Image
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