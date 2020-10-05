Армянские провокации жителей Гянджи не напугали — ФОТО из подвергшегося артобстрелу города

БАКУ /Trend/ - Несмотря на ракетные обстрелы Гянджи со стороны ВС Армении на протяжении двух дней, среди населения царит высокий моральный дух.

Как сообщили в понедельник Trend в ИВ города Гянджи, несмотря на то, что в результате артобстрела города есть убитый и раненые, жизнь в городе течет в обычном русле.

"Среди населения наблюдается высокий боевой дух, незыблемая вера в армию Азербайджана. В настоящее время население разместило государственные флаги на личных автомобилях, на домах. Люди даже на улицах ходят с флагами в руках. Вести о победе нашей армии вызывают всеобщий восторг. Гянджинцы понимают, что обстрел их города является очередной армянской провокацией, которую армия Азербайджана пресекает должным образом. Население уверено, что вооруженные силы Азербайджана в ближайшие дни полностью освободят все оккупированные территории, где также будет развеваться государственный флаг Азербайджана. Армянские провокации не пугают жителей Гянджи", - подчеркнули в ИВ города.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)