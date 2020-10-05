Азербайджанская община Беларуси обратилась в официальные круги страны

Проживающие в Беларуси азербайджанцы призвали армянские ВС покинуть оккупированные земли Азербайджана и направили заявление о влиянии на официальный Ереван в белорусские государственные органы - Кабинет министров, парламент и министерство иностранных дел.

В заявлении Конгресса Азербайджанской Общины Беларуси говорится об обострении ситуации в регионе и начале военных действий после недавних провокаций на азербайджанских землях, оккупированных Арменией. В результате ежедневно гибнут и получают ранения десятки мирных жителей, разрушаются поселения и дома.

В заявлении, от имени наших соотечественников, проживающих в Минске и других городах, мы поблагодарили Беларусь за поддержку территориальной целостности Азербайджана и отстаивание позиции официального Баку по урегулированию конфликта. В то же время в заявлении содержится призыв к правительству Армении, о прекращении своей агрессивной политики и немедленному освобождению оккупированных территорий Азербайджана, соблюдения международных законов и норм.