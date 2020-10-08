Информация о том, что Баку привлекает иностранных боевиков к сражениям в Нагорном Карабахе - абсурд

БАКУ /Trend/ - Информация о том, что Баку якобы привлекает боевиков из Сирии и Ливии к сражениям в рамках нагорно-карабахского конфликта - абсурд.

Об этом, как передает в четверг Trend, на своей официальной странице в Facebook написал Глава Центра стратегического анализа российского Института инновационного развития, известный российский политолог Андрей Иванов.

По словам Иванова, противостояние между Арменией и Азербайджаном идёт не только и не столько на поле боя, но и во многом в информационном пространстве.

«Например, чего только стоят растиражированные СМИ всего мира сообщения о том, что якобы Баку привлёк каких-то боевиков из Сирии и Ливии. Если вдуматься, то это абсурд. Азербайджан имеет хорошо мобилизованную и оснащенную армию. Зачем связываться с разрозненными формированиями, которые вооружены непонятно чем, неизвестно кому подчиняются и ещё готовы воевать за очень уж специфические идеи», - написал Иванов.

Напомним, что 27 сентября около 06:00 вооруженные силы Армении, осуществив масштабные провокации, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии вдоль всей линии фронта и населенные пункты страны, расположенные в прифронтовой зоне, из крупнокалиберного оружия, минометов и артиллерийских установок различного типа.

В целях пресечения боевой активности вооруженных сил Армении и обеспечения безопасности мирного населения командование азербайджанской армии приняло решение начать контрнаступательную операцию войск по всему фронту.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Наргиз Садыхова)