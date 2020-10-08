В Израиле молятся о возвращении Нагорного Карабаха Азербайджану (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Международная ассоциация Израиль-Азербайджан "АзИз" пригласила общины разных стран в Израиле на совместную молитву за возращение окупированной территории Нагорного Карабаха Азербайджану, передает Trend.

Сообщается, что к молитве были приглашены общины Украины, Беларуси и многих других стран.

Trend предоставляет фоторепортаж с молитвенной церемонии: