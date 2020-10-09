Несмотря на поражение на всех фронтах, правительство Армении продолжает вводить в заблуждение собственных граждан - израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что Армения терпит поражение на всех фронтах, она продолжает вводить в заблуждение собственных граждан.

Об этом сказала Trend в пятницу эксперт в области юриспруденции Натаван Кацман, комментируя нагорно-карабахский конфликт с точки зрения международного права.

"Это конфликт между Арменией и Азербайджаном. Никакие турецкие войска, никакие другие войска сюда не вовлечены. Азербайджану незачем привлекать другие войска. У Азербайджана мощная армия и по численности, и по снабжению самыми передовыми технологиями и оружием", - сказала Кацман.

Она подчеркнула, что существуют четыре резолюции Совета Безопасности ООН от 1993 года, где четко и ясно говорится, что Нагорный Карабах - это азербайджанская земля, и что армянские оккупанты должны незамедлительно и полностью вывести свои войска с этих территорий.

Говоря об атаках на азербайджанские стратегические объекты, эксперт сказала, что это спланировано Арменией, чтобы вовлечь в конфликт другие страны и сделать его межрегиональным.

Она добавила, что в верхушке армянского общества стоят такие люди, как Никол Пашинян, которые прямым текстом, открыто и без зазрения совести говорят «у нас такая стратегия, мы отдали приказ бомбить мирные города».

"Это не просто нечеловечная позиция и грубое нарушение человеческих норм - это нарушение международного права. Это террористический режим власти в Армении. Это полное попрание международного права и положений принятой после Второй мировой войны Женевской конвенции, согласно которой в случае войны недопустима бомбежка мирного населения, городов, гражданских объектов, в том числе водохранилищ и т.д.», - сказала эксперт.

Кацман отметила, что грамотная политика Президента Азербайджана ведет страну к успеху, и выразила уверенность, что Азербайджан полностью освободит от оккупации свои земли.

«Азербайджан не против армянского населения, и никогда не ущемлял армян. Армяне живут в Азербайджане и сегодня, и никто не может сказать, что они как-то страдают. Страдает мирное население обстреливаемых азербайджанских городов. Мы видим разрушенные дома и разрушенные жизни. Очень хочется, чтобы это поскорее закончилось, но нужно подчеркнуть, что это не закончится до тех пор, пока не будут освобождены оккупированные земли Азербайджана», - сказала Кацман.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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