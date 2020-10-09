Власти Армении запретили критиковать обороноспособность страны

Власти Армении ужесточили режим военного положения, введенный 27 сентября в связи с обострением конфликта в Нагорном Карабахе, сообщает Trend со ссылкой на российские СМИ.



В частности, запрещается критиковать обороноспособность Армении, а также действия властей, обеспечивающих правовой режим военного положения.



«Запрещается агитация, направленная на подрыв обороноспособности и безопасности Армении», — говорится в сообщении агентства. За соблюдением новых правил будет следить полиция.

