Лавров: Договоренность о прекращении огня в Карабахе соблюдается не в полной мере

БАКУ/Trend/ - Достигнутые в Москве договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе соблюдаются не полностью.

Об этом заявил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров, открывая переговоры со своим коллегой из Армении Зограбом Мнацаканяном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Прошлую пятницу и субботу, по крайней мере часть субботы, мы провели здесь, в этом здании, вместе с нашим азербайджанским коллегой. Была достигнута важная договоренность по инициативе президента [РФ Владимира] Путина. Мы видим, что эта договоренность пока соблюдается не в полной мере и боевые действия продолжаются", - сказал Лавров.

Министр выразил надежду, что контакты России с Арменией и Азербайджаном будут способствовать полному выполнению договоренностей по нагорнокарабахскому урегулированию, согласованных в ночь на субботу в Москве в трехстороннем формате.