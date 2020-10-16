Пашинян пытается восстановить расколотую элиту - российское издание

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Армении Никол Пашинян пытается нивелировать усилившийся на фоне обострения в Нагорном Карабахе внутриэлитный раскол, сообщает Trend со ссылкой на "Независимую газету".

Об этом свидетельствует его обращение к нации. Продолжающееся отступление по ряду направлений и рост потерь поляризовали высшие эшелоны власти в республике по принципу геополитической ориентации и поставили под угрозу привычную конфигурацию сил. Это вынуждает премьера более интенсивно использовать тему иностранного воздействия на ход конфликта.

Довольно красноречивым для ситуации вокруг Карабаха стало выступление Пашиняна перед нацией, в ходе которого глава правительства фактически попытался сместить акцент с военного измерения на внутриполитическое, заявив о необходимости национального единства. К такой риторике его подталкивает не только логика ухудшающейся ситуации «на земле», но и, вероятно, расстановка сил внутри элит. Не случайно на пике военной эскалации в Нагорном Карабахе глава армянского правительства был вынужден отправить в отставку главу Совета национальной безопасности (СНБ) Аргишти Карамяна, которого можно назвать назначенцем самого Пашиняна. Хотя приход этого человека на должность стал катализатором споров, оппозицию удивил слишком быстрый карьерный скачок предположительно прозападного политика.

Карамян – не единственный в армянской политической элите, кому можно предъявить условный «западоцентризм». Это справедливо и в отношении бывшего координатора избирательных программ организации Transparency International Армена Григоряна, который возглавил СНБ, а также бывшего лидера проамериканской партии «Наследие» Давида Санасаряна, который руководит Государственной контрольной службой. Кроме того, по данным местной прессы, брат начальника Специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян занимает пост председателя совета правления «Фонда Сороса», а министр юстиции Рустам Бадасян считается фигурой, близкой к Ларисе Минасян, главе армянского отделения этого фонда.

Совсем не исключено, что эти события приведут к оформлению условно пророссийского лагеря, к которому присоединяются и оппозиционеры, и бывшие представители истеблишмента, как например, экс-президент Роберт Кочарян или смещенный в результате «бархатной революции» 2018 года Серж Саргсян. Вероятно, в Москве чувствуют эту тенденцию. Не случайно посол России в Ереване Сергей Копыркин провел переговоры как с Саргсяном, так и с Кочаряном – человеком, который опередил действующего премьера в намерении поехать на фронт и тем самым увеличил свой вес среди военных. Местные источники подтверждают: последние события усилили создание промосковского лагеря в Ереване, и Пашинян пытается притормозить этот процесс разговорами о единстве, уложив ситуацию в простую формулу «свои – чужие».