Армения потеряла три военных бюджета из-за азербайджанских дронов

Война беспилотников показала блестящие результаты в Нагорном Карабахе, которые не всегда могли показать ни американцы, ни израильтяне.

Об этом сказал военный эксперт Алексей Арестович, передает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ.

По его словам, Азербайджан, ведя военные действия, показал новую тактику в применении дронов, чего раньше не было.

Так, разведывательно-ударные беспилотники были задействованы на дежурствах вместе и применялись системно, исходя из поставленных задач.

«Армении был нанесен ущерб, по самым скромным подсчетам, свыше миллиарда долларов, а, по некоторым данным, и больше, вплоть до полутора-двух раз», - отметил Арестович.

Как пояснил эксперт, за время военных действий, в течение 12 -14 дней, Армения потеряла от двух до трех военных бюджетов.

«Там разнесли все. И у них есть «призы», которых не было даже у американцев и израильтян: уничтожены два комплекса С 300 и один ТОР, которые еще ни разу не уничтожались в следствие военных действий», - отметил Арестович.

«И этот ущерб люди, которые привыкли мыслить линейно, по картам, не учитывают, а на самом деле – это катастрофа: за 12 дней потерять 2-3 бюджета для такой бедной страны, как Армения», - резюмировал Арестович.

Утром семнадцатого октября Азербайджан объявил про обстрел Гянджи со стороны Армении.

Так, зенитно-ракетные комплексы нанесли серьезный удар по жилым кварталам города, в результате чего погибло 12 человек, а еще более двадцати жителей получили различные травмы.

В Минобороны Азербайджана заверили, что после этого удара были приняты ответные меры для подавления агрессии противника.

При этом, несколько дней назад ВВС Азербайджана сумели уничтожить ракетно-тактический комплекс Армении, направленный, как заявлялось, в сторону Гянджи и других городов на территории страны.

Представители ВС заявили, что ракеты могли поразить мирные кварталы и нанести урон гражданскому населению, поэтому была разработана операция по уничтожению этих комплексов.