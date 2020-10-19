Перед штаб-квартирой ООН проведена акция в знак протеста против террора в Гяндже (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При организации Ассоциации "Азербайджан-Нью-Йорк" в Нью-Йорке прошла санкционированная акция, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Акция была организована перед штаб-квартирой ООН с участием сотен азербайджанцев.

В акции, к которой присоединились соотечественники из штатов Филадельфия, Нью-Джерси, Мейн, Вашингтон, Вирджиния, Каролина и др., прозвучал государственный гимн Азербайджана, скандировались лозунги "Карабах - это Азербайджан!", "Гянджа - не фронтовая зона!", "Не убивайте детей!".

Выступившие призвали ООН создать комиссию для расследования провокаций и атак Армении, призвать мировое сообщество принять меры против страны-оккупанта Армении, рассказали о ракетном обстреле азербайджанских городов - Гянджа и Мингячевир и других населенных пунктов, расположенных вдали от фронтовой зоны.

Участники акции осудили акты терроризма, совершенные против гражданского населения, призвали ООН и международную общественность осудить зверство армян, поддержать Азербайджан в справедливой борьбе по восстановлению территориальной целостности.

Напомним, что армянская армия, грубо нарушающая гуманитарный режим прекращения огня, ночью 11 и 17 октября 2020 г. подвергла ракетным обстрелам второй по величине город Азербайджана - Гянджу, расположенную вдали от фронтовой зоны.

В результате ракетных ударов армянской армии разрушены многоквартирные здания в центре Гянджи, нанесен серьезный ущерб гражданским объектам. Во время обеих терактов погибли 23 и ранены 83 мирных жителя, городу нанесен колоссальный ущерб.

(Текст: Кямаля Сеидова.)