Успешная тактика ВС Азербайджана приведет к завершению оккупации в Нагорном Карабахе – глава военно-исследовательского центра

БАКУ/Trend/ - Успешная тактика ВС Азербайджана приведет к завершению оккупации в Нагорном Карабахе, об этом сказал Trend глава турецкого военного исследовательского центра «Global Savunma» Генджехан Тунай.

Он отметил что, мощное контрнаступление ВС Азербайджана, предпринятое с 27 сентября этого года, было неожиданным для ВС Армении.



По словам Тунай, Азербайджан, в отличии от Армении, имеет большой экономический и военный потенциал, что позволяет вооружённым силам этой страны освободить свои территории.

Относительно позиции мирового сообщества, глава военно-исследовательского центра отметил, что Минская Группа ОБСЕ, вместо того, что предпринять соответствующие шаги для решения конфликта, призывает к приостановке военных действий.

По словам Тунай, не смотря на успешную дипломатию Азербайджана, мировое сообщество продолжает применять двойные стандарты в отношении Баку, игнорируя международное право.

«Это говорит о том, что эти страны хоть и официально не поддерживают Армению, но при изменении баланса сил открыто перейдут на строну Еревана» - отметил он.

Нет сомнений в том, что Азербайджан полностью освободить все свои территории от армянской оккупации.

С 27-го сентября по 17-ое октября погибли 60 мирных жителей, 271 человек получил ранения. Среди погибших и раненых есть женщины и дети. Серьезный ущерб нанесен гражданской инфраструктуре.

Данные факты являются очередным проявлением террористической и фашисткой политики военно-политического руководства Армении в отношении мирного населения.

Международное сообщество должно предпринять меры, которые определят международную правовую ответственность правительства Армении за действия против мирного населения Азербайджана.

Мы призываем органы конституционного контроля всех стран, а также все международные организации осудить военные преступления правительства Армении.

Информация об этих преступлениях против человечности должна быть доведена до международной общественности.

"Прогрессивное международное сообщество должно сказать четкое «НЕТ» политике фашизма и нацизма военно-политического руководства Армении», - подчеркивается в обращении.