В отношении Армении необходимо было вовремя ввести санкции, чтобы избежать сегодняшней ситуации - депутат

БАКУ /Trend/ - Если бы в отношении Армении своевременно были введены санкции, то территориальные претензии Армении к Азербайджану и нынешние процессы, связанные с Нагорным Карабахом, прекратились бы сразу - в начале 90-х годов.

Об этом в среду сказал Trend член парламентского комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, член делегации в ПА СНГ Айдын Мирзазаде.

По его словам, Азербайджан выражает признательность братским Турции, Пакистану и другим странам, которые сегодня поддерживают правое дело нашей страны.

Депутат отметил, что в последнее время мы видим принципиальную позицию Украины в связи с этими процессами. Иран тоже заявляет, что поддерживает территориальную целостность Азербайджана и освободительное движение от оккупации: "В Европе и Азии тоже есть такие страны. Принципиальная позиция Турции и ряда других стран постоянно беспокоит Армению, мысль об этом висит над ее головой как дамоклов меч. Но Азербайджан видит и отношение политических кругов, демонстрирующих молчание на происходящее в стране, и не проявляющих никакой реакции на сложившуюся ситуацию. Считаю, что вообще в мире должен быть единый подход к захватническим странам. Необходимо однозначно демонстрировать решительную и принципиальную позицию к странам, которые нарушают международное право, претендуют на чужие земли и совершают террористические действия против мирного населения".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова.)