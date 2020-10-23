Кабмин пресекает использование искаженных карт оккупированных Арменией территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Кабинет Министров Азербайджана продолжает работу по предотвращению случаев использования искаженных карт оккупированных Арменией территорий Азербайджана, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Так, были выявлены случаи искажения карт азербайджанских территорий, оккупированных Арменией, размещенных на сайтах международных и неправительственных организаций, иностранных компаний и других структур. В результате работы с этими организациями случаи использования искаженных карт были устранены. В рамках принятых мер с некоторых карт были удалены ссылки на незаконный режим, установленный на оккупированных территориях Азербайджана, а названия многих наших населенных пунктов, включая Шушу и Ханкенди, были указаны в правильной форме.

В целях содействия мерам по обеспечению правильного указания территорий и топонимов Азербайджана и предотвращению возможных искажений, Постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 20 февраля 2020 года утвержден «План действий по предотвращению использования искаженных карт оккупированных Арменией территорий Азербайджанской Республики».

В соответствии с Планом действий, под руководством Кабинета Министров ведется интенсивная работа по разработке электронных карт (цифровых, интерактивных и высокоточных), отвечающих международным стандартам, с правильным указанием географических названий Азербайджана, созданию альтернативной платформы (интернет-ресурса) для интеграции в международные платформы, разработке политики формирования открытых национальных данных, налаживанию отношений с организациями, создающими карты, созданию электронной базы данных - на основе национального стандарта транслитерации (точная передача знаков одной письменности знаками другой письменности) - отражающей географические названия нашей страны на разных языках, вовлечению молодежных и диаспорских организаций в работу по устранению искажений в картах, размещенных на интернет-платформах.

В рамках принимаемых мер особое внимание уделяется усилению роли молодежных и волонтерских организаций, студентов, обучающихся в местных и иностранных вузах, в предотвращении случаев искажения азербайджанских топонимов на оккупированных территориях на картах, распространяемых на интернет-платформах, а также в более активном продвижении азербайджанских реалий в социальных сетях и интернет-площадках. С этой целью были созданы рабочие группы, регулярно принимаются меры по подаче жалоб в международные платформы и по организации в социальных сетях протестных акций в связи со случаями искажения.

Посредством наших дипломатических представительств и диаспорских организаций за рубежом предпринимаются успешные шаги по предотвращению использования карт и других материалов, искажающих территорию Азербайджана, на мероприятиях, проводимых в других странах, и по просвещению организаторов по этому вопросу.

Кроме того, на базе программного обеспечения GIS (Geographic Information System) создана соответствующая электронная база данных, отражающая информацию о границах административных районов, названиях и границах городов, районных центров и других населенных пунктов, названиях улиц. Продолжаются меры - с привлечением представителей частного сектора - по преобразованию базы данных GIS в формат открытых данных.

В исходной версии на русском и английском языках подготовлены названия 4590 городов, районов, поселков, сел и административно-территориальных единиц по всей республике.

Также принимаются срочные меры по усилению контроля за ввозом на территорию страны наглядных пособий (включая книги, записные книжки, глобусы, журналы, газеты, брошюры, бумажные и электронные носители информации), отражающих ложную информацию о территориальной целостности Азербайджана, и устранению выявленных случаев.

Работа по предотвращению искаженных ссылок на оккупированные территории Азербайджана будет продолжена.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )