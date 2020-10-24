Aзербайджанская диаспорская молодежь принимает активное участие в информационной борьбе

БАКУ/Trend/ - Начавшееся 27 сентября нападение оккупационной армянской армии на нашу страну не только возмутило азербайджанскую диаспорскую молодежь (АДМ), но и побудило ее сплотиться в единый кулак в информационной борьбе с вероломным и коварным врагом, сообщает Trend со ссылкой на госкомитет по работе с диаспорой.

Представители АДМ, проживающие в различных странах, направляют обращения государственным структурам, должностным лицам, международным организациям, стараются довести реалии в социальных медиа до более широкой общественности.

Используя хештеги #KarabakhisAzerbaijan! #StopArmenianAggression #StopArmenianOccupation, молодежь проявляет активность в доведении до международной общественности справедливой позиции Азербайджана, готовит и распространяет связанные с этим видео.

В целях точного и правильного информирования местной общественности в различных органах печати публикуются статьи, интервью и заявления, разоблачающие оккупационную политику Армении. Очередные такие интервью американская журналистка Ирина Цукерман взяла у представителей диаспорской молодежи – Керима Керимова и Турала Алиева.

С интервью можно ознакомиться на следующих линках:

https://republic-underground.com/exclusive-interview-with-musahib%C9%99-k%C9%99rim-k%C9%99rimov/;

https://republic-underground.com/interview-with-tural-aliyev/.