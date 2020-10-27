Замглавы МИД Ирана посетит Москву для обсуждения ситуации вокруг Карабаха

БАКУ/Trend/ - Визит замглавы МИД Ирана Арагчи в Москву для обсуждения ситуации вокруг Нагорного Карабаха состоится 29 октября, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ТАСС.

Тегеран готов быть посредником в урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе, заявил посол Ирана в РФ.