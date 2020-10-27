Армия Азербайджана не обстреливает гражданское население - минобороны
БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о том, что армия Азербайджана, якобы, подвергла обстрелу Ходжавенд и Лачын не имеет никаких оснований и является ложью.
Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, наоборот, примерно в 16:00 27 октября вооруженные силы Армении подвергли обстрелу территорию Бардинского района Азербайджана из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате этого преступления военно-политического руководства Армении убиты гражданские лица, включая детей, множество людей получили ранения, в том числе женщины и малолетние дети.
Армия Азербайджана соблюдает гуманитарный режим прекращения огня на всей протяженности фронта.
(Текст: Турал Гараджаев)
Лента новостей
Высказывания армянской стороны о гуманитарном режиме прекращения огня - не что иное, как лицемерие - помощник Президента
В результате артобстрела Барды армянскими вооруженными силами серьезно пострадали 5 частных домов - МЧС (ФОТО/ВИДЕО)
Освобожденные от оккупации территории Азербайджана принесут миллиарды долларов экономике страны - Вюсал Гасымлы
Неизбирательные и целенаправленные нападения Армении на мирных жителей продолжаются - помощник Президента Азербайджана
Армения прибегает к военным преступлениям в виде убийства мирных жителей, атакуя Барду реактивными ракетами - помощник Президента Азербайджана
В Армении складывается критическая ситуация и Пашинян не может никак на нее повлиять – российское издание
Если руководство Армении действительно хочет мира, то пусть приступает к выводу войск из оккупированных территорий Азербайджана – глава МИД
Операция "Ы" и другие приключения Пашиняна-Телефоняна, чертовой дюжины Акопян, голодных солдатов и дезертиров (ВИДЕО)
Армения все еще не готова к мирному процессу по нагорно-карабахскому урегулированию - Фуад Мурадов (ФОТО/ВИДЕО)
Деятели культуры Азербайджана и Турции осудили армянский вандализм в проекте АМИ Trend и Международного центра мугама (ФОТО/ВИДЕО)
Совет печати Азербайджана выступил с обращением в связи с обстрелом ВС Армении съемочной группы Euronews
На оккупированных азербайджанских территориях Армения выращивала наркосодержащие растения – Минэкологии
Перемирие закончилось, едва начавшись: именно Армения в очередной раз нарушила договоренности – ФАКТЫ
Я очень рад, что уже начался процесс великого возвращения - вынужденный переселенец из Губадлы (ФОТО)