Армия Азербайджана не обстреливает гражданское население - минобороны

БАКУ /Trend/ - Распространенная армянской стороной информация о том, что армия Азербайджана, якобы, подвергла обстрелу Ходжавенд и Лачын не имеет никаких оснований и является ложью.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве обороны, наоборот, примерно в 16:00 27 октября вооруженные силы Армении подвергли обстрелу территорию Бардинского района Азербайджана из реактивной системы залпового огня "Смерч". В результате этого преступления военно-политического руководства Армении убиты гражданские лица, включая детей, множество людей получили ранения, в том числе женщины и малолетние дети.

Армия Азербайджана соблюдает гуманитарный режим прекращения огня на всей протяженности фронта.

(Текст: Турал Гараджаев)