Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК
БАКУ /Trend/ - Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, а также 1 ЗРК «Оса», 3 РСЗО БМ-21 «Град», 6 Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44 гаубицы-пушки, 2 пушки 2А36 «Гиацинт-Б», 1 120-мм миномёт, 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс» и 6 единиц автомобильной техники противника.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.
В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.
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