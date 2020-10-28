Уничтоженная военная техника ВС Армении - СПИСОК

БАКУ /Trend/ - Вчера в течение дня и ночи на различных направлениях фронта были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, а также 1 ЗРК «Оса», 3 РСЗО БМ-21 «Град», 6 Д-30, 5 Д-20 и 1 Д-44 гаубицы-пушки, 2 пушки 2А36 «Гиацинт-Б», 1 120-мм миномёт, 1 противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Конкурс» и 6 единиц автомобильной техники противника.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

В настоящее время наши войска контролируют оперативную обстановку.