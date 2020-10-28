Общественность Новой Зеландии информируется об армянской агрессии (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Общество дружбы Новая Зеландия – Азербайджан “Aзери” организовало в столице Новой Зеландии Веллингтоне демонстрацию плакатов для информирования местной общественности об агрессии захватнической Армении против Азербайджана.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Госкомитет по работе с диаспорой.

Так, на плакатах, вывешенных на зданиях, расположенных в центре города, крупными буквами написаны лозунги “Карабах – это Азербайджан!”, “Остановить армянскую оккупацию и агрессию!”.

Отметим, что один из плакатов вывешен на многолюдной Кубинской улице в центре Веллингтона, а другой – на здании у дороги, ведущей к парламенту, которой чаще всего пользуются официальные лица страны (по адресу: 190 Thorndon Quay Pipitea).