Легендарный Роналдиньо поддержал Азербайджан (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Бывший профессиональный футболист Бразилии Роналдиньо Гаучо снял видео в поддержку Азербайджана на фоне эскалации нагорно-карабахского конфликта, сообщает Trend.

"Я хочу обнять каждого азербайджанца! Желаю всем вам вернуться в ваши дома и жить счастливо! Я был рад побывать в Азербайджане и, надеюсь, что вернусь снова. Мира вам!", - сказал футболист.