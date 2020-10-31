Победа будет за Азербайджаном и мы вернем наши территории - глава Русской общины (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Победа будет за Азербайджаном, и мы вернем наши территории.

Как сообщает в субботу Trend, об этом сказал журналистам депутат Милли Меджлиса (парламент), председатель Русской общины Азербайджана Михаил Забелин в ходе автопробега под лозунгом «Карабах – это Азербайджан!».

«Почти 30 лет длилась оккупация азербайджанских земель, территориальная целостность страны была нарушена. Все мы и средства массовой информации пытались донести миру правду о конфликте", - сказал он.

Забелин отметил, что за последние годы руководство Азербайджана на высоком уровне проводило встречи с руководителями различных государств, в стране проходили гуманитарные и межрегиональные форумы, что внесло огромный вклад в разъяснение позиции Азербайджана по конфликту. Азербайджан требует справедливого решения нагорно-карабахского конфликта на основе международного права.

"Сейчас наши ВС освобождают захваченные территории Азербайджана, мы скоро восстановим территориальную целостность страны и наши беженцы вернутся в свои дома", - сказал он.

Забелин добавил, что Азербайджан ощущает поддержку братской Турции.

"И, как сказал наш Президент, это моральная поддержка Турции. Безусловно, это очень важно для Азербайджана - чувствовать поддержку братского народа", - сказал он.

Он добавил, что Азербайджан, Турция и Россия будут играть важную роль в послевоенный период в обеспечении политической и экономической стабильности в регионе.

"Путин отметил, что Азербайджан воюет на своей территории, что вмешательство ОДКБ недопустимо. В Азербайджане проживают и русские, и евреи, и лезгины, и украинцы, и представители многих других национальностей и вероисповедания, и поэтому для нас это действительно отечественная война. Наш Президент неоднократно подчеркивал, что мы - самодостаточная республика и наша армия отлично технически и профессионально вооружена. У нас шесть Национальных героев среди русских парней, которые погибли в первую отечественную войну в Карабахе. Они шли добровольцами на эту войну. Граждане русской национальности и сегодня плечом к плечу с азербайджанцами встали на защиту территориальной целостности нашей страны. Многие СМИ России и так называемые политические шоу пропагандировали и выступали на армянской стороне, такие как Затулин и Соловьев. Но хочу отметить, что мы не одиноки в России. В России очень много трезвомыслящих людей - аналитиков, политологов, экспертов. Победа будет за Азербайджаном и мы вернем свои территории», - сказал Забелин.