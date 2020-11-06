Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте

БАКУ /Trend/ - В течение дня 5 ноября и в ночь на 6 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различного стрелкового оружия, пушек и минометов позиции подразделений азербайджанской армии и населенные пункты Азербайджана на различных направлениях фронта, передает Trend в пятницу со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском, Ходжавендском и Губадлинском направлениях фронта. Противник, понеся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

В настоящее время продолжаются боевые операции. Азербайджанские войска контролируют оперативную обстановку.

(Редактор: Натаван Эфендиева)