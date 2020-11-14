Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и больше военных целей не имеет - замгендиректора АМИ Trend

Нагорно-карабахский конфликт 14 ноября 2020 15:00 (UTC+04:00)
Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и больше военных целей не имеет - замгендиректора АМИ Trend

БАКУ/Trend/ - Заместитель генерального директора информационного агентства Trend Гюльнара Мамедзаде дала интервью изданию Украина.ру.

Trend представляет данное интервью:

- Гюльнара, насколько эти договоренности по Карабаху устраивают Баку, учитывая его позицию о восстановлении территориальной целостности Азербайджана?

- Как вы знаете, в регион сейчас вводятся российские миротворцы и практически создан совместный мониторинговый центр с участием России и Турции, что позволит контролировать ситуацию во избежание возможных провокаций, дальнейшего обострения ситуации или террористических атак. Мы видим, что ситуация в Армении достаточно сложная и там есть реваншистские настроения. Но нахождение в регионе миротворцев и подписанные соглашения позволяют нам говорить об успехе.

Главное, что азербайджанская армия освободила Шушу, и флаг Азербайджана развевается над этими территориями. Это очень большая победа для Азербайджана. Конечно, Азербайджан пошел на определенные уступки. Азербайджанская армия могла дойти до Ханкенди. Но Баку пошел на переговоры, и Президент Азербайджана неоднократно говорил, что мы в любой момент готовы остановить военные действия, как только армянская сторона согласится представить график вывода вооруженных сил Армении с территории Азербайджана. Сейчас мы будем наблюдать, как это будет происходить.

Более того, Генеральная прокуратура Азербайджана будет готовить документы, чтобы привлечь к ответственности тех руководителей Армении, которые в свое время принимали решения наносить ракетные удары по удаленным от линии фронта городам Азербайджана, в результате чего погибло около ста мирных граждан и был нанесен огромный вред социальной инфраструктуре. Этот вопрос будет находить решение и в дипломатической, и в политической плоскостях.

Повторюсь, Азербайджан удовлетворен результатами соглашений. Если со стороны Армении не будет никаких провокаций, азербайджанская сторона будет следовать этому договору.

- Как сейчас будет решаться вопрос статуса региона и другие чисто политические вопросы?

- Сейчас преждевременно что-то говорить. Главное, что Президент Азербайджана уже заявил, что вопрос особого статуса, который выдвигала армянская сторона, ушел в прошлое. Статус-кво изменился. Армянская сторона капитулировала, и она больше не имеет права выдвигать какие-то требования.

Эти территории в международно-правовой плоскости всегда признавались территориями Азербайджана. Это подтверждают четыре резолюции Совбеза ООН и другие правовые акты. Никакой автономии, о которой до военных действий мог вестись договор в соответствии с Казанской формулой и Мадридскими принципами, сейчас армянский этнос там получить не может.

Азербайджан — многонациональное государство, здесь проживают несколько десятков этносов. Почему именно 150 тысяч армян, которые проживали на этой территории, должны получить особый статус? У них уже был этот статус, и это вылилось в политические требования об отделении и самоопределении.

Армяне, жившие на территории Нагорного Карабаха, могут там жить. Для них будут созданы все условия, как и для других. Их культурные права будут соблюдаться, но никаких политических требований армянская сторона уже не вправе предъявлять.

- Сергей Лавров заявил, что турецкие наблюдатели не будут выезжать на территорию Нагорного Карабаха и что их присутствие будет ограничиваться только мониторинговым центром в Азербайджане. Почему Анкара так настаивает на вводе своих миротворцев в регион?

- Если мы вернемся к истории первой Карабахской войны, то была ситуация, когда российская сторона так или иначе поддерживала позицию Армении. Поэтому мы считаем целесообразным, чтобы две региональные державы, такие как Россия и Турция, могли совместно мониторить эту ситуацию.

Да, Сергей Лавров сказал, что это будет дистанционное наблюдение за ситуацией на этих территориях при помощи новейших технических средств. Более определенное что-то трудно сказать. Есть много нюансов, и не все сейчас доводится до широкой общественности. Вы же понимаете, что после конфликтов люди очень болезненно воспринимают любую информацию. Поэтому я думаю, что политики в своих заявлениях будут более осторожными.

Мы же считаем, что и турецкое наблюдение крайне необходимо. Ограничиться российской стороной было бы крайне сложно. Но мы считаем, что присутствие российских миротворцев тоже важно, учитывая те настроения, которые сейчас царят в Армении. Москва тоже понимает, что если российские миротворцы не будут контролировать настроения в самой Армении, это может привести к дальнейшему обострению ситуации, которое потом будет трудно остановить.

- Некоторые западные СМИ вышли с заголовками, что именно Москва и Анкара больше всех выиграли от этой ситуации. Согласны ли вы с такой оценкой?

- Я не согласна. Сейчас очень много оценок в информационном пространстве. Каждая сторона по-своему это трактует. Есть и ангажированные оценки этой ситуации. Я считаю, что и Азербайджан решил очень важные задачи: семь оккупированных районов возвращаются в состав Азербайджана, и Азербайджан восстанавливает свою территориальную целостность.

Безусловно, и Москва, и Анкара решили свои задачи. Более того, этот конфликт, который тлел на территории Южного Кавказа у границ России, Турции и Ирана, создавал очень опасные предпосылки для того, что он мог выйти за пределы этого региона. Ни Россия, ни Турция, ни Иран не поддержали позицию Армении, поддержав позицию Баку, который вел освободительную контрнаступательную операцию.

Согласно всем международно-правовым актам, эти территории должны были быть возвращены Азербайджану. Армяне не согласились решить проблему политическим путем, и Азербайджану пришлось решить эту проблему ценой человеческих жертв. Главное, что из региона уходит этот опасный конфликт, в который могли ввязаться внерегиональные силы.

Более того, сейчас открываются коммуникации. Открывается Нахичеванский и Лачинский коридоры, будет меняться транспортная карта региона. В перспективе будут открыты новые транспортные коммуникации, и это придаст новый импульс для экономического развития региона, в котором заинтересованы все входящие в него страны.

Более того, с участием России и Турции решается еще одна важная задача. Они уменьшили возможности третьих стран влиять и манипулировать этим конфликтом. Когда к власти в Армении пришло соросовское правительство, попытки разжигания войны стали постоянными. Это и привело к военным действиям. Повторюсь, от этого выигрывают все региональные страны. По большому счету, от этих соглашений даже выиграло население Армении, потому что для них тоже открываются коммуникации и исчезает угроза войны.

- Чего в Азербайджане сейчас ждут от Армении?

- Сейчас большую опасность создает армянская диаспора, которая встроена в том числе в террористические организации (их порядка 13). Например, Армянская секретная армия освобождения Армении (АСАЛА) уже угрожает действиями провокационного характера.

Если все это учитывать, конечно, существуют огромные риски. Но что касается стран региона, то эта ситуация разблокирует решение очень многих вопросов, которые пойдут на пользу всем странам региона, даже Армении. Армянство должно успокоиться. Оно должно находиться в своих границах, отведенных ему международным правом. Есть государство Республика Армения, и они должны строить свою жизнь на территории своего государства.

Безусловно, армяне могут жить на территории других государств, но они не должны выступать с какими-то политическими требованиями. А то они создавали проблемы для других стран региона, забрасывая в информационное пространство тезисы, что, мол, там будет Западная Армения, а здесь будет Северная Армения. Это все должно уйти в прошлое.

Азербайджан должен восстанавливать свою территориальную целостность, вооруженные силы Армении должны вернуться на территорию Армении. Это позволит нормально выстраивать отношения в регионе и снять угрозу войны. Я считаю, что от этого выиграют все.

- Одна из причин всех постсоветских конфликтов состоит в том, что границы многих государств были начертаны в советское время весьма условно. Как, исходя из этой истории, будут решаться остальные конфликты? Что выйдет на второй план: экономика, дипломатия или военная мощь?

- Мы предпочитаем, чтобы вопросы решались посредством дипломатии и экономического взаимодействия. Президент Азербайджана неоднократно, даже в обращении к нации, подчеркивал, что Азербайджан в течение 17 лет строил сильную армию, но отдавал приоритет политическому урегулированию. Но все эти 30 лет Армения и международные посредники прибегали к международным уловкам, чтобы оставить этот конфликт в замороженном состоянии.

Так не могло продолжаться вечно. Речь идет о пятой части страны, где находились оккупационные войска, эти земли подвергались разграблению. Сейчас Азербайджан вошел на свою территорию, но эти земли разграблены, сейчас там полный хаос и разруха. Сейчас нужны огромные средства, чтобы это все восстанавливать. Мы восстановили свою территориальную целостность и больше военных целей не имеем.

Сейчас наша задача — дальнейшее развитие экономического сотрудничества, в том числе с региональными партнерами (Россия, Турция, Грузия). Азербайджан инициировал ряд транснациональных проектов в энергетической сфере, в транспортной сфере, в сфере коммуникаций, инновационных технологий. Очень большие перспективы представляет Каспийский вектор сотрудничества.

Больше военных целей Азербайджан не имеет. Наша задача решать все вопросы дипломатическим, политическим и путем экономического взаимодействия. Да, есть риск, что в Армении возобладают реваншистские настроения, и армянская сторона нарушит условия договора. Но мы надеемся, что при таких серьезных посредниках в лице России и Турции и отсутствии манипулятивных подходов западных стран стороны быстрее придут к установлению стабильности в регионе.

Азербайджан удовлетворён результатами этой военной кампании. Наша задача — продолжать политическое урегулирование, восстанавливать регион и налаживать экономическое сотрудничество с региональными партнерами.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Туркменская ГЭС планирует значительно увеличить производство в 2025 году
Туркменская ГЭС планирует значительно увеличить производство в 2025 году
С начала года страны члены ОИС сократили импорт из Турции
С начала года страны члены ОИС сократили импорт из Турции
Таджикистан сократил импорт автомобилей из Турции
Таджикистан сократил импорт автомобилей из Турции
Loading Bars
Лента новостей
Один раз умрем – тысячу раз воскреснем! Посвящается победе Азербайджана над Арменией (ВИДЕО) Культура 15:28
МЧС Азербайджана взяло под охрану Суговушанское водохранилище Политика 15:19
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана уточняется ущерб системам ирригации и мелиорации (ФОТО) Экономика 15:14
Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и больше военных целей не имеет - замгендиректора АМИ Trend Нагорно-карабахский конфликт 15:00
Возобновляется деятельность Губадлинского управления оросительных систем Экономика 14:59
В Азербайджане выявлены 1849 новых случаев инфицирования COVID-19, вылечились 1048 человек Общество 14:49
Видеорепортаж из освобожденного от армянской оккупации села Гюлябирд Лачинского района Азербайджана (ВИДЕО) Политика 14:39
Казахстан и Индия обсудили вопросы инвестсотрудничества в сфере АПК Бизнес 14:33
С начала года через порты Турции перевезены свыше 2,2 млн тонн мазута Турция 14:29
Азербайджан сократил импорт нефти и нефтепродуктов из Туркменистана Энергетика 14:17
Назван объем перевалки грузов через турецкий порт Коджаэли Турция 14:15
Синоптики предупреждают о похолодании в Азербайджане Общество 14:15
Миргафар Сеидов освобожден от должности начальника Главного управления полиции Баку Общество 13:59
Названы показатели экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Беларусь Энергетика 13:56
Назван объем перевалки сульфата аммония через порты Турции Турция 13:50
В случае необходимости мы без колебаний поддержим Азербайджан - минобороны Турции Политика 13:47
Новак заявил, что регистрация вакцин от COVID-19 дает рынку нефти повод для оптимизма Россия 13:38
10-летие включения традиционного азербайджанского коврового искусства в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО отметят онлайн Культура 13:26
Минобороны Турции подготовило видеоролик в честь азербайджанских воинов-освободителей Политика 13:19
Назван объем перевалки грузов через турецкий порт Мерсин Турция 13:02
Завтра к вечеру в Баку возможен дождь Общество 12:51
50 человек получили дипломы курсов Центра азербайджанской диаспоры в Египте Общество 12:42
Обнаружен мертвым один из активистов акций протеста в Ереване Политика 12:37
Драгметаллы в Азербайджане на минувшей неделе подешевели (ОБЗОР) Финансы 12:24
В отличие от вывозящих весь свой скарб армян, азербайджанцы покидали Кельбаджар в 1993 году едва одетыми зимой, порой босиком (ФОТО/ВИДЕО) Общество 12:09
"Узбекнефтегаз" объявляет тендер на проведение капремонта Тендеры 12:02
Samsung Electronics вошла в топ-5 рейтинга лучших мировых брендов 2020 года ИКТ 12:00
Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС снизилась на 11,6% Бизнес 12:00
Фонд Гейдара Алиева восстановил барельеф «Встреча Папы Римского Льва I и императора гуннов Аттилы» в базилике Собора Святого Петра в Ватикане Политика 11:44
С начала 2020 года по объемам грузоперевозок из Азербайджана лидируют Россия, Турция и Иран Транспорт 11:35
Азербайджан доказал свое военное превосходство не только Армении, но и всему миру - Руфиз Хафизоглу в интервью телеканалу TRT Arab (ВИДЕО) Политика 11:26
Состоялся обмен телами военнослужащих, погибших в ходе боев вокруг города Шуша Политика 11:15
Пансионат в бакинском поселке Шаган будет оказывать реабилитационные услуги более 7 тыс. человек в год Общество 10:56
За минувшую неделю манат укрепился к евро (ОБЗОР) Финансы 10:54
В Туркменистане продолжаются меры для недопущения проникновения коронавируса в страну Туркменистан 10:51
Туркменская компания расширяет производство импортозамещающей продукции Бизнес 10:50
"Туркменгаз" объявил тендер на закупку металлопродукции Тендеры 10:40
Азербайджанская нефть подешевела Финансы 10:37
Турецкие подрядчики намерены участвовать в строительстве на освобожденных от оккупации азербайджанских территориях Турция 10:31
Оценивается ущерб, причиненный в результате армянской агрессии Тертерскому району Азербайджана (ВИДЕО) Политика 10:28
Перевалка грузов из Греции через порты Турции с начала года превысила 12 млн тонн Турция 10:18
Узбекистан и Афганистан планируют возобновить прямое авиасообщение в январе 2021 года Узбекистан 10:15
В январе-сентябре из Грузии через порты Турции было перевезено около 2 млн тонн грузов Турция 10:13
Великобритания заинтересована в совместных проектах с Туркменистаном Бизнес 10:08
Известный дизайнер поздравил Азербайджан с победой (ВИДЕО) Культура 10:08
Турция незначительно сократила экспорт мебели на мировые рынки Турция 10:04
SOCAR вошла в топ-10 крупнейших импортеров автобензина в Украину Энергетика 09:49
На улицах Баку проводится очередная дезинфекция (ФОТО) Общество 09:10
Ученые нашли способ управлять молнией с помощью лазера В мире 08:53
АСА реализует новые проекты совместно с Центробанком Азербайджана и Бюро обязательного страхования Финансы 08:38
В двух городах эфиопского штата Амхара произошли взрывы Другие страны 08:26
Трамп утверждает, что выигрывает на выборах в Пенсильвании США 08:01
В Пакистане произошло землетрясение Другие страны 07:43
704 случая коронавируса выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:30
Грузия внесла предоплату за 700 тысяч доз вакцин от коронавируса Грузия 07:15
Объем производства горячебрикетированного железа в Иране вырос на 10% Экономика 07:00
И.о. главы Пентагона обсудил с европейскими министрами трансатлантическое партнерство США 06:16
Трамп впервые допустил победу Байдена США 05:45
В Карибском море сформировался шторм «Йота» В мире 05:24
Промпредприятия Казахстана переходят на наилучшие доступные технологии Бизнес 05:00
Трамп сообщил о скором завершении испытаний четырех вакцин от COVID-19 США 04:43
Байден пообещал бороться с терроризмом и защищать союзников США США 04:19
В США зафиксировали рекордный суточный прирост числа заражений COVID-19 с начала пандемии США 03:51
Футболист итальянского "Интера" и сборной Хорватии Брозович заразился коронавирусом Спорт 03:27
Аравийская коалиция сообщила о перехвате беспилотника хуситов Арабские страны 02:54
Власти Ливана вводят повторный карантин до 30 ноября Другие страны 02:35
В США запуск корабля с экипажем к МКС отложили до 15 ноября из-за непогоды США 02:11
Трамп считает, что через две-три недели станет очевидна его победа на выборах в США США 01:46
Результат повторного теста футболиста Салаха на коронавирус дал положительный результат Спорт 01:29
В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом Россия 01:03
Свыше 130 охранников Трампа подхватили COVID-19 США 00:44
Трамп не исключил, что 14 ноября выйдет к участникам акции в его поддержку в Вашингтоне США 00:19
В Азербайджане набирает обороты проектное управление Бизнес 00:01
В Иране разработали тест-системы быстрой диагностики коронавируса Общество 13 ноября 23:50
В Люксембурге презентовали возможности инвестирования в Казахстан Казахстан 13 ноября 23:45
Грузия получит противовирусный препарат «Ремдесивир» через две недели Грузия 13 ноября 23:40
Более 53 млн человек в мире заразились коронавирусом В мире 13 ноября 23:39
Армяне всегда занимались грабежом тех территорий, на которых они появлялись - житель Кельбаджара Политика 13 ноября 23:23
General Motors отзывает 69 тыс. электромашин Chevrolet Bolt из-за угрозы возгорания В мире 13 ноября 23:12
Не осталось никаких вариантов для отказа от этого документа - Пашинян Нагорно-карабахский конфликт 13 ноября 22:56
Необходимо добиться внесения азыхантропа в список наследия ЮНЕСКО - институт истории Общество 13 ноября 22:54
Мы предприняли две неудачные попытки по возвращению города Шуша - Пашинян Нагорно-карабахский конфликт 13 ноября 22:53
За 44 дня военных операций азербайджанская армия смыла 30-летнее пятно оккупации – военный эксперт Нагорно-карабахский конфликт 13 ноября 22:46
Президенту Ильхаму Алиеву продолжают поступать поздравления по случаю победы Политика 13 ноября 22:42
Армения будет привлечена к международно-правовой ответственности - Вюсал Гасымлы Политика 13 ноября 22:24
В Генпрокуратуру Польши направлено обращение в связи с расследованием убийства гражданина Азербайджана в этой стране Политика 13 ноября 22:09
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире В мире 13 ноября 22:06
Bloomberg: США отложили на 15 дней крайний срок заключения сделки по TikTok США 13 ноября 21:44
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 348 тысяч Турция 13 ноября 21:32
В "Формуле-1" выявлено восемь случаев заражения коронавирусом за неделю Спорт 13 ноября 21:27
Пять иранских вакцин против COVID-19 вошли в перечень ВОЗ Общество 13 ноября 21:18
США предоставили Казахстану помощь на 1 млн долларов Казахстан 13 ноября 21:17
Гамкрелидзе: Системе здравоохранения Грузии пока что удается избежать коллапса Грузия 13 ноября 21:14
Трамп: демократы всегда называли выборы в США нечестными, а теперь утверждают обратное США 13 ноября 21:04
Состоялся телефонный разговор между главами МИД Азербайджана и Иордании Политика 13 ноября 20:37
Оглашены предварительные результаты мониторинга историко-культурных объектов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 13 ноября 20:27
Делегации России и Турции продолжат 14 ноября переговоры по Карабаху Турция 13 ноября 20:20
BioNTech ожидает, что вакцинация от коронавируса в ФРГ стартует в начале 2021 года Европа 13 ноября 20:09
Силы и государства, очерняющие Азербайджан, просто не могут принять нашу победу - депутат Политика 13 ноября 19:58
Армянам, для которых Кельбаджар не является Родиной, несложно сжигать там дома - историк Политика 13 ноября 19:34
Все новости