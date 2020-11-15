Грузинские азербайджанцы празднуют освобождение Кельбаджара - председатель Национального конгресса

БАКУ /Trend/ - Грузинские азербайджанцы празднуют освобождение Кельбаджара Азербайджаном спустя 30 лет после его оккупации.

Об этом сказал Trend Председатель Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев.

"Наконец, один из красивейших уголков мира - Нагорный Карабах - освобожден от армянских сепаратистов. Руководство Азербайджана проделало огромную работу по решению этого конфликта. Мы еще раз убедились в том, что ключи Нагорного Карабаха в руках России, которая также оказала содействие решению данного конфликта мирным путем. Необходимо особенно подчеркнуть мощь и настойчивость азербайджанской армии, энтузиазм и патриотический дух азербайджанского народа",- сказал председатель.

По его словам, грузинские азербайджанцы с нетерпением ожидают 15 ноября, когда, наконец, Кельбаджар вернется под юрисдикцию Азербайджана.

"Кельбаджарский район - один из регионов, богатых подземными и наземными природными ресурсами. В результате геологоразведочных работ, проводимых здесь с 1950-х годов, были открыты месторождения полезных ископаемых, запасы которых подсчитаны и включены в государственный баланс. До 1993 года в Кельбаджарском районе имелись залежи 130 тонн золота, 190,33 тонн серебра. Мы от всей души поздравляем кельбаджарцев, даст Бог, в скором времени они вернутся на свои родные земли. Азербайджан сделает все возможное для восстановления Кельбаджара, для его возрождения и процветания, как это было 30 лет назад",- говорит Бабаев.

По словам эксперта, за ущерб, нанесенный армянским вандализмом Кельбаджару, нужно к 50 миллиардам долларов добавить еще несколько нулей.

"Не зря они сжигают свои вещи, они уже знают, что никогда сюда не вернутся. Армяне должны уяснить для себя, что теперь Азербайджан не тот, что был 30 лет назад, теперь это страна с сильной экономикой и мощной армией, гибкой дипломатией и неисчерпаемым потенциалом. Поэтому армянам следует сойти с пьедестала и подумать о том, как наладить отношения с соседями для того, чтобы создать мирную жизнь на Кавказе",- добавил Али Бабаев.

(Автор Мамедова Тамилла. Редактор: Наталья Кочнева)