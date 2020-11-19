Лавров разъяснил главе МИД Франции параметры участия миротворцев в Карабахе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора в четверг разъяснил главе МИД Франции Жан-Иву Ле Дриану параметры участия российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается в сообщении МИД РФ, стороны обсудили ситуацию вокруг нагорнокарабахского урегулирования, сложившуюся по итогам посреднических усилий России по прекращению всех военных действий. "Сергей Лавров разъяснил параметры участия российских миротворческих сил, а также функции Межведомственного центра гуманитарного реагирования", - информировали в министерстве.