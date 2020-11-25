Армяне, совершившие военные преступления, должны ответить за них - Джейхун Байрамов

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов дал интервью французскому журналу Le Point. Глава МИД ответил на вопросы касательно трехстороннего заявления, размещения российских миротворцев в регионе, позиции Франции, участи христианских памятников в регионе, роли Турции в конфликте, гарантий по мирному сосуществованию в Нагорном Карабахе и других тем.

Trend со ссылкой на министерство иностранных дел представляет вашему вниманию интервью Джейхуна Байрамова.

Министр подчеркнул, что для реализации трехстороннего заявления от 9 ноября, основанного на резолюциях Совета Безопасности ООН, потребуется время. Заявление предусматривает не только прекращение огня, но и ряд важных шагов, ведущих к миру.

"Главный элемент заявления - вывод вооруженных сил Армении из трех оккупированных регионов к первому декабря. Выполнение этого требования позволит оценить приверженность Армении мирному процессу. Затягивание ран, образовавшихся в результате состояния войны на протяжении десятилетий, будет нелегко и потребует времени. Главное - прекратить все военные действия и принять меры по установлению мира в регионе. Мы желаем мирного урегулирования конфликта. Только прекратив оккупацию азербайджанских территорий и обеспечив возвращение азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, можно установить прочный мир и безопасность в регионе", - сказал Джейхун Байрамов.

Коснувшись темы российских миротворцев, глава МИД Азербайджана подчеркнул, что с начала контрнаступательной операции Азербайджана 27 сентября, режим прекращения огня был согласован между Арменией и Азербайджаном трижды, и каждый раз этот режим нарушался Арменией.

"Таким образом, стало ясно, что для соблюдения режима прекращения огня нужны вооруженные силы. Российский миротворческий контингент был размещен на территории суверенного Азербайджана по приглашению Азербайджана и в соответствии с положениями трехстороннего заявления. Россия является единственным сопредседателем Минской группы, граничащим с Южным Кавказом, и поэтому напрямую заинтересована в мире и стабильности в регионе. Нет сомнений в том, что с точки зрения отношений как с Арменией, так и с Азербайджаном, эта страна может сыграть решающую роль в реализации соглашения, также подписанного и Президентом России", - отметил Джейхун Байрамов.

Отвечая на вопрос журналиста о том, стала ли Минская группа бесполезной, если два западных сопредседателя, Франция и США, не участвовали в соглашении о прекращении огня, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана не посчитал Минскую группу бесполезной.

"На наш взгляд, неэффективность заключается в том, чтобы под видом сбалансированного подхода направлять одни и те же послания Армении и Азербайджану. Невозможно держать баланс между агрессором и жертвой агрессии, между оккупирующим государством и страной, территории которой оккупированы, между беженцем и оккупантом, изгнавшим его из своего дома. Мы уважаем усилия международных посредников по поиску дипломатического решения конфликта. Однако опыт показывает, что если на Армению не будет оказано давление с целью вывода её вооруженных сил с оккупированных территорий Азербайджана, эта страна не будет готова выполнить требования международного сообщества.

Основное условие посредничества - нейтралитет. К сожалению, последние заявления французских властей были односторонними и необъективными. Мы можем понять, что наличие армянской диаспоры во Франции является важным фактором, который необходимо учитывать, но когда дело доходит до определения официальной позиции государства, эта позиция должна основываться на нормах и принципах международного права, а также на принципах, вытекающих из ответственности государства. В частности, когда данное государство обладает мандатом посредника.

Мы не ожидаем от Франции ничего, кроме строгого соблюдения международного права. Для этого требуется выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, за которые Франция проголосовала в 1993 году, обеспечение неприкосновенности международно признанных государственных границ и восстановление фундаментальных прав вынужденных переселенцев", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

В ответ на вопрос о помощи Турции Азербайджану, включая беспилотники и сирийских наемников, министр заявил, что факторами, укрепляющими азербайджанскую армию, являются мобильность наших вооруженных сил, беспилотные технологии и применяемый нами современный подход.

"Наша страна успешно сотрудничает с рядом стран, в том числе с Турцией, в сфере обороны. Турция всегда поддерживала нашу справедливую позицию. Азербайджан выступает против интернационализации конфликта и попыток Армении вовлечь в него третьи страны. Что касается этих историй о сирийских наемниках, мы неоднократно повторяли, и наш Президент подтвердил, что это откровенная дезинформация, распространяемая некоторыми странами. Распространившие эти слухи до сих пор не предоставили никаких доказательств. В отличие от Армении, которая на протяжении многих лет сталкивается с серьезным демографическим кризисом, затрудняющим укомплектование вооруженных сил, у Азербайджана есть хорошо оснащенная, профессиональная и сильная армия. Нам не нужны внешние вооруженные силы и нерегулярные группировки для защиты нашей территориальной целостности", - отметил глава МИД Азербайджана.

В ходе интервью также был затронут вопрос христианских памятников, которые в настоящее время перешли под контроль Азербайджана, в частности монастыря Худаванг. Относительно этой темы Джейхун Байрамов подчеркнул, что все религиозные и исторические памятники на освобожденных территориях будут охраняться государством: "Азербайджан - многонациональная страна с традициями уважения и терпимости к различным культурам и религиям. Большая христианская община в нашей стране является неотъемлемой частью нашего общества. Эта община играет активную роль в жизни нашей страны. Ее церкви, места поклонения и памятники находятся под полной защитой Азербайджанского государства. Неслучайно во время своего визита в Баку в 2016 году Папа Франциск привел нашу страну в качестве примера религиозной толерантности. Азербайджан защищает свое христианское наследие не только в раках своих границ, но и за рубежом. Например, Фонд Гейдара Алиева оказал помощь в восстановлении семи церквей X - XII веков во французском департаменте Орн.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном - не религиозный и никогда им не был. Это межгосударственный конфликт, который начался с претензий Армении к нашим территориям. Попытки изобразить это как религиозный конфликт обречены на провал, поскольку Азербайджан - страна, где на протяжении столетий мирно жили приверженцы разных религий.

Контрнаступательные операции вооруженных сил Азербайджана проводились в соответствии с международным гуманитарным правом. Гражданская инфраструктура, такая как население, школы или больницы, не подвергалась нападениям. Азербайджанская армия ограничивалась ответным огнем по законным военным целям. Проблема в том, что армянская сторона использовала гражданские строения как щит. Фотография армянских офицеров, которые вели совещание в детском саду в Ханкенди, широко обсуждалась в социальных сетях. По поводу церкви в Шуше наш Президент сказал, что это была ошибка или умышленная провокация армян. По этому вопросу ведется расследование. Однако хочу подчеркнуть, что если бы нашей целью было уничтожение церквей, мы бы не восстанавливали Армянскую церковь в центре Баку, где хранятся тысячи армянских книг", - сказал Джейхун Байрамов.

Отвечая на вопрос по поводу возможного суверенитета Армении в будущем над Нагорным Карабахом Джейхун Байрамов отметил, что Нагорный Карабах - историческая часть Азербайджана. Армяне поселились на этих территориях в начале XIX века после подписания Гюлистанского в 1813 году и Туркменчайского в 1828 году договоров.

"Это факт, что в советское время армяне составляли здесь большинство населения. Но давайте вспомним, что проживающие там азербайджанцы и проживающие в семи прилегающих районах Азербайджана стали жертвами этнической чистки, проведенной Арменией после оккупации в начале 1990-х годов. Права этих людей грубо нарушались десятилетиями. Суверенитет Армении может осуществляться не на территории Азербайджана, а на территории Республики Армения. В трехстороннем заявлении от 9 ноября статус Нагорного Карабаха не упоминается. Азербайджан неоднократно заявлял, что обе общины Нагорного Карабаха могут жить вместе в мире и безопасности в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Конституция Азербайджана предоставляет каждому гражданину равные права и защищает его свободы независимо от национальности, религии или политической принадлежности. Азербайджан является ответственным членом международного сообщества, членом многих международных организаций и соблюдает договоры и конвенции, защищающие основные права, свободы, культурное и религиозное наследие. Будущее Нагорного Карабаха будет обусловлено развитием его экономических, культурных и человеческих ресурсов. Президент объявил, что будет подготовлена ​​программа восстановления и возрождения уже не находящихся под оккупацией территорий. Азербайджан готов обеспечить сосуществование азербайджанской и армянской общин в Нагорном Карабахе в условиях мира, безопасности и взаимного уважения", - сказал Джейхун Байрамов.

Глава МИД Азербайджана также ответил на вопрос по поводу слов Президента Ильхама Алиева "гоним как псов".

"Это заявление не направлено против армянского народа. Президент Ильхам Алиев открыто заявил, что говорит о военно-политическом руководстве Армении, о незаконно оккупировавших наши земли и совершивших военные преступления против гражданских лиц, о тех, кто отдавал приказ атаковать невинных гражданских лиц в Гяндже, Барде и других населенных пунктах Азербайджана. Несомненно, те, кто совершил военные преступления, должны ответить за свои действия", - подытожил Джейхун Байрамов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)