В Нахчыване создан Фонд поддержки обеспечения раненых и семей шехидов

БАКУ /Trend/ - Председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов 14 декабря подписал указ о создании Фонда поддержки обеспечения раненых в ходе боев за защиту территориальной целостности Азербайджанской Республики и семей шехидов, сообщает в понедельник Trend

Указ подписан с целью обеспечения прозрачности, подотчетности и общественного контроля инициатив гражданского общества в оказании дополнительной поддержки мерам, осуществляемым в сфере социальной защиты семей шехидов и раненых в ходе боев за территориальную целостность Азербайджана.

Средства Фонда формируются за счет пожертвований граждан Азербайджана, соотечественников, проживающих за рубежом, добровольных финансовых средств физических и юридических лиц, а также других источников, не запрещенных законом.

К осуществлению мер Фонда будут привлечены добровольцы.

(Текст: Кямаля Сеидова)