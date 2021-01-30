Азербайджан провел колоссальную работу по созданию Турецко-российского мониторингового центра - Александр Фомин

АГДАМ /Trend/ - Азербайджаном, непосредственно под руководством главы государства, была проведена колоссальная работа по созданию Турецко-российского мониторингового центра и его оснащению всем необходимым для работы.

Как сообщает в субботу Карабахское бюро Trend, об этом сказал заместитель министра обороны России Александр Фомин на открытии Турецко-российского мониторингового центра в Агдаме.

«Уважаемые коллеги, осенью прошлого года усилиями и волей трех государств, президентами Российской Федерации, Азербайджанской Республики и премьер-министром Республики Армения был фактически остановлен, пожалуй, самый продолжительный и кровопролитный конфликт на постсоветском пространстве. Трехсторонним решением от 9 ноября 2020 года российский миротворческий контингент был введён в зону нагорно-карабахского конфликта.

Российские миротворцы осуществляют разминирование территорий, проводят большую работу по обмену пленными, телами погибших, а также оказывают большое содействие в возвращении беженцев в места постоянного проживания. Конечно, на местах большую помощь оказывают в этом азербайджанская и армянская стороны. Кроме того, было организовано тесное взаимодействие между министерством обороны России и министерством обороны Турции по созданию совместного российско-турецкого центра по контролю за режимом прекращения огня с целью создания благоприятных условий, способствующих достижению стабильного мира на многострадальной земле. Кроме того, Азербайджаном, непосредственно под руководством главы государства, была проведена колоссальная работа по созданию этого прекрасного центра и его оснащению всем необходимым для работы.

Это новый этап нашей миротворческой деятельности. Мы имеем большой положительный опыт взаимодействия с Турецкой Республикой, турецкими военными и отличный пример тому наше взаимодействие по линии постконфликтного урегулирования на территории Сирийской республики. Я обращаюсь сейчас и к российским, и к турецким воинам, сейчас от вас в том числе очень многое зависит, насколько быстро и прочно будут проведены все мероприятия, необходимые для установления мира на многострадальной земле. Поздравляю всех, и желаю удачи», - сказал он.

(Автор: Фидан Бабаева)