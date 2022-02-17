Армянские бандиты на наших глазах расстреляли наших детей - свидетели трагедии в Гарадаглы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня очередная годовщина геноцида, совершенного армянскими террористами против мирных жителей села Гарадаглы Ходжавендского района Азербайджана. Четыре года жители села героически отбивали атаки армянских захватчиков. Село было оккупировано и сожжено 17 февраля 1992 года, мирное население подверглось жестокой расправе. Совершенные здесь 30 лет назад убийства, пытки жителей села стали продолжением политики этнической чистки и геноцида, проводимой армянскими националистами в отношении азербайджанцев на протяжении почти 200 лет, следствием их ненависти к азербайджанскому народу.

Село Гарадаглы расположено в 13 км к западу от райцентра, у дороги Ходжавенд-Ханкенди, у подножия гор. В 1988 году после развязывания армянскими сепаратистами конфликта в Нагорном Карабахе начались и трагические события в селе Гарадаглы. Жители села защищали каждую пядь родной земли, десятки сельчан погибли в неравном бою с оккупантами.

24 января 1990 года трое жителей села были жестоко убиты армянскими бандитами на 6-м километре дороги Ходжавенд-Ханкенди. 9 января 1991 года автомобиль УАЗ был расстрелян армянами, один человек погиб, четверо получили ранения. Двое из пострадавших скончались от тяжелых ранений. 8 марта 1991 года армянами были зверски убиты два человека близ села Гарадаглы. 28 июня 1991 года на ферме близ села были заживо сожжены 6 человек – трое мужчин и трое женщин. 8 сентября 1991 года автобус, направлявшийся в Гарадаглы из Агдама, был расстрелян армянами на 5-6 километре дороги Ходжавенд-Ханкенди, погибли двое мужчин и 6 женщин. 8 января 1992 года близ села был зверски убит еще один азербайджанец.

19 декабря 1991 года было оккупировано и сожжено село Ходжавенд, 12 февраля 1992 года - оккупировано и сожжено шушинское село Малыбейли. Очередной мишенью стало село Гарадаглы.

14 февраля 1992 года армянские бандиты при поддержке техники и живой силы дислоцированного в Ханкенди 366-го мотострелкового полка напали на село Гарадаглы. 104 жителя села и 14 солдат четыре дня самоотверженно бились с врагом. Были убиты 14 человек, в том числе одна женщина. Защитники села, оставшись без боеприпасов, были взяты в плен армянами.

23 жителя села были расстреляны армянскими палачами на территории села, называемой Бейлик багы, а раненых заживо похоронили в силосной яме. Часть пленных была расстреляна на дороге Гарадаглы-Ханкенди близ армянских сел. Двое были убиты у источника Зяки, еще двое - в поселке Джамият. Восемь заложников были убиты армянами после долгих пыток и мучений. Еще четверо были убиты позднее. Судьба пятерых жителей села до сих пор не известна.

Таким образом, 17 февраля 1992 года село Гарадаглы было оккупировано и сожжено армянами. 118 жителей села были взяты в заложники, 33 человека - расстреляны. Убитых и раненых армянские палачи сбрасывали вместе в хозяйственный колодец и засыпали землей. 68 пленных были убиты, а 50 человек с большим трудом были вызволены из плена. Среди пленных было 10 женщин, 2 детей школьного возраста. 18 из освобожденных из плена позже скончались от неизлечимых ран. В отношении пленных были применены такие варварские действия, как отрубание головы, закапывание живьем, выдирание зубов, содержание без пищи и воды, забивание насмерть.

В результате геноцида, совершенного Арменией на государственном уровне, в селе Гарадаглы две семьи потеряли убитыми по 4 человека, 43 семьи лишились отцов и мужей, 146 детей остались сиротами. В селе Гарадаглы был убит 91 человек, каждый десятый житель села. В результате оккупации села были разрушены 200 домов, дом культуры, школа, где обучались 320 детей, больница на 25 коек и другие объекты, исторические, религиозные, культурные памятники и кладбища. Около 800 жителей села стали вынужденными переселенцами.

С целью доведения до мировой общественности реалий о трагедии Гарадаглы были сняты документальные фильмы «Геноцид: Гарадаглы», «Геноцид Гарадаглы: продолжается…» и «Гарадаглы, борьба». Также издана книга под названием "Геноцид Гарадаглы в рассказах свидетелей". С целью увековечения памяти шехидов в поселках Ени Гарадаглы, Ени Ходжавенд и на местности Наргизтепе возведены мемориальные комплексы.

Шамхал Ширинов и Орудж Алиев, захваченные армянскими террористами в плен во время трагедии в Гарадаглы и подвергшиеся немыслимым пыткам, рассказали Trend TV о пережитых ими ужасах. Представляем вниманию этот видеоматериал.

(Перевод: Фидан Мустафаева)